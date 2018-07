Peking (AFP) China hat seine erste Raumfahrtmission zum Mond und zurück nach offiziellen Angaben erfolgreich abgeschlossen. Eine unbemannte Sonde landete am Samstag gut eine Woche nach ihrem Start wieder in der Inneren Mongolei im Norden der Volksrepublik, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das Raumfahrtkontrollzentrum in Peking berichtete. Demnach konnten während der Mission "einige unglaubliche Aufnahmen" von der Erde und dem Mond gemacht werden.

