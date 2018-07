Berlin (dpa) - Die für den 15. November in Berlin angemeldete Hooligan-Demonstration findet nicht statt. Denn laut Polizei wusste der angebliche Anmelder gar nichts von der Demo-Anmeldung. Seine Angaben seien überprüft und verifiziert worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe außerdem bei der Polizei eine schriftliche Erklärung abgegeben. Das bedeute: "Es gibt für Berlin keine angemeldete Hooligan-Demonstration", so der Sprecher. Am Freitag hatte die Polizei noch erklärt, dass für die am Brandenburger Tor geplante Demonstration der "Hooligans gegen Salafisten" mittlerweile 10 000 Teilnehmer angemeldet seien.

