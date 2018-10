Düsseldorf (dpa) - Mehr als 25 000 Menschen haben deutschlandweit bei Kundgebungen mehr Unterstützung für die bedrohten Kurden im nordsyrischen Kobane gefordert. Allein in Stuttgart gingen am Abend nach Polizeiangaben rund 10 000 Menschen auf die Straße. Auch in vielen anderen deutschen Großstädten wie Düseldorf, Frankfurt, Köln, Hamburg und Berlin protestierten Tausende gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. In Kobane wächst die Hoffnung auf militärische Erfolge im Kampf gegen die Islamisten. Am Wochenende bezogen 150 kurdische Kämpfer aus dem Nordirak ihre Stellungen.

