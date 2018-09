Berlin (AFP) Die für den 15. November in Berlin angemeldete Hooligan-Demonstration findet nach Angaben der Polizei nicht statt. Der Mann, in dessen Namen die Kundgebung angemeldet worden sei, habe sich am Samstag telefonisch bei der Berliner Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er es gar nicht gewesen sei, sagte Polizeisprecher Stefan Reichle am Abend. Nach seinen Angaben meldete sich der Betroffene nochmals persönlich bei einer Polizeiwache in Nordrhein-Westfalen und gab eine schriftliche Erklärung ab. "Für den 15.11. gibt es somit keine Anmeldung", sagte Reichle.

