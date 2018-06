Hamburg (AFP) Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz geht mit großem Rückhalt aus der SPD als Spitzenkandidat in die Bürgerschaftswahl im Februar. Bei einer Landesvertreterversammlung erhielt der 56-Jährige am Samstag 97,4 Prozent der Stimmen. Scholz ist seit März 2011 Erster Bürgermeister Hamburgs und führt die einzige SPD-Alleinregierung in einem Bundesland. Er hatte damals für die SPD 48,4 Prozent der Stimmen erzielt. Die CDU, die zuvor zehn Jahre lang in Hamburg regiert hatte, war auf 21,9 Prozent abgestürzt.

