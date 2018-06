Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) fordert angesichts der jüngsten Hooligan-Krawalle mehr Mittel für Programme gegen Rechtsextremismus. "Wir müssen noch mehr tun im Bereich der Radikalisierungsprävention", sagte Schwesig am Samstag dem Nachrichtenportal Spiegel Online. "Wir müssen früh ansetzen, denn wir können nicht zuschauen, wie 14- oder 15-Jährige in diese radikalen Strukturen hereinrutschen." Die Familienministerin forderte die Haushälter im Bundestag auf, rasch die Mittel für das in ihrem Ministerium angesiedelte Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus aufzustocken.

