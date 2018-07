Potsdam (AFP) Im Land Brandenburg sind am Samstag SPD und Linke zu Sonderparteitagen zusammengekommen, um den Koalitionsvertrag zu billigen. Die SPD berät in Wildau, die Linkspartei in Potsdam über die Fortsetzung der rot-roten Landesregierung. Beide Parteien regieren bereits seit 2009 gemeinsam und verfügen auch nach der Wahl im September über eine Mehrheit im Landtag.

