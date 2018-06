Essen (AFP) Der neue Karstadt-Chef Stephan Fanderl fordert von den rund 17.000 Beschäftigten der Kaufhauskette mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten und bringt einem Pressebericht zufolge leistungsorientierte Gehälter ins Gespräch. "Wir müssen Service dann anbieten, wenn unsere Kunden ihn nachfragen. Und wir werden über leistungsorientierte Gehaltsbestandteile nachdenken", zitierte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Samstag aus einem Brief Fanderls an die Mitarbeiter. Auch bei Preisen und im Sortiment kündigte er demnach Veränderungen an, um die Marken und Produktpaletten besser den Bedürfnissen der Stammkunden anzupassen.

