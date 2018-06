München (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss nach dem 1:2 (1:0) bei Rekordmeister Bayern München einen längeren Ausfall von Nationalspieler Mats Hummels befürchten. Der Mannschaftskapitän hat sich nach Aussage von Trainer Jürgen Klopp eine Fußverletzung zugezogen. Art und Schwere der Blessur sind noch unklar, doch der BVB-Coach sagte, "es sieht nicht so gut aus."

Hummels hatte die Verletzung in der ersten Halbzeit erlitten und war nach der Pause dann durch Neven Subotic ersetzt worden. "Mats ist in der Kabine mit einem Verband an mir vorbeigehumpelt. Er hat gesagt, dass er hochgesprungen ist und dann nach dem Aufkommen gleich große Schmerzen hatte. Mehr weiß ich auch noch nicht", berichtete Klopp. Es solle sich um eine Verletzung handeln, die Hummels schon früher einmal gehabt habe.