London (SID) - Erfolgreicher Tag für die deutschen Fußball-Weltmeister in der Premier League: André Schürrle und der FC Chelsea bauten beim 2:1 (1:0) bei den Queens Park Rangers ihre Tabellenführung aus, und Per Mertesacker kletterte mit dem FC Arsenal durch den dritten Sieg in Folge mit 3:0 (0:0) gegen Schlusslicht FC Burnley auf Platz vier.

Schürrle wurde von Chelseas Teammanager José Mourinho in der 78. Minute für Diego Costa eingewechselt. Die Treffer für die Blues erzielten Oscar (32.) und Eden Hazard (75, Foulelfmeter).

Die Gunners siegten mit Mertesacker in der Startelf, aber ohne den weiterhin verletzten Mesut Özil. Lukas Podolski wurde in der 80. Minute eingewechselt. Alexis Sanchez (70./90.+1) und Calum Chambers (72.) trafen für Arsenal.

Der FC Southampton feierte beim 1:0 (1:0) bei Hull City den dritten Sieg in Serie und festigte Platz zwei (22 Punkte) vor Meister Manchester City (17), der am Sonntag im Stadtderby auf Rekordmeister Manchester United trifft. Southamptons Siegtreffer erzielte Victor Wanyama (3.).

Derweil läuft der FC Liverpool weiter der Musik hinterher. Die Mannschaft von Teammanager Brendan Rogers kassierte beim 0:1 (0:0) bei Newcastle United bereits die vierte Saisonpleite. Mit lediglich 14 Punkten liegt der Vizemeister weit hinter den Erwartungen zurück.