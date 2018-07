Madrid (SID) - Champions-League-Sieger Real Madrid bangt auch vor dem Heimspiel in der Königsklasse am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen den englischen Vizemeister FC Liverpool um den Einsatz seines Offensivspielers Gareth Bale. Der walisische 91-Millionen-Euro-Mann laboriert immer noch an Problemen am rechten Gesäßmuskel.

Bale hat sein letztes Pflichtspiel für die "Königlichen" am 5. Oktober beim 5:0 im Ligaspiel gegen Athletic Bilbao bestritten. Auch beim 3:0 des Teams um die deutschen Weltmeister Toni Kroos und Sami Khedira im Hinspiel an der Liverpooler Anfield Road hatte er gefehlt.