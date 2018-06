Bagdad (AFP) Bei mehreren Bombenanschlägen sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad und ihrer Umgebung nach Angaben von Sicherheitskräften und Ärzten mindestens 24 Menschen getötet worden. Mindestens 20 Menschen starben demnach, als sich ein Selbstmordattentäter mit seinem mit Sprengstoff beladenen Lastwagen am Samstag an einem Kontrollpunkt an der südlichen Zufahrt nach Bagdad in die Luft sprengte. Ein Arzt sprach zudem von einer zweiten Autobombe in der 25 Kilometer südlich von Bagdad gelegenen Stadt Jussifija. Eine weitere Autobombe explodierte in Bagdad in der Nähe eines Zelts, in dem schiitische Pilger mit Wasser und Essen versorgt wurden.

