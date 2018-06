Tokio (AFP) Die legendäre japanische Comicfigur Hello Kitty hat am Samstag ihren 40. Geburtstag gefeiert. Zur Feier des Tages trat eine menschengroße Hello Kitty im rosa Kleidchen und mit Schleifchen am Kopf im schicken Kaufhaus Mitsukoshi in Tokio auf und versetzte ihre Fans in Entzücken: "Kawaii" - japanisch für niedlich - riefen viele der weiblichen Bewunderer. Das Comicwesen winkte, aber antwortete nicht - Hello Kitty hat keinen Mund.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.