Tel Aviv (dpa) – Als Reaktion auf einen Beschuss aus dem Gazastreifen schließt Israel ab morgen die Grenze zu dem Küstenstreifen bis auf weiteres. Die Behörden in Gaza bestätigten am Abend einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Haaretz". In der letzten Nacht hatte die israelische Armee ein Geschoss gesichtet, das aus dem Gazastreifen auf dem Süden Israels abgefeuert worden war. Israel und die Palästinenser hatten sich Ende August nach einem 50-tägigen Krieg auf eine unbefristete Waffenruhe geeinigt.

