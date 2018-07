Berlin (dpa) - Charly Hübner (41) wird nie mehr erfahren, warum ihm seine Eltern den Mauerfall verschwiegen haben. Noch immer rätselt der Schauspieler, warum sie sich so verhielten.

Der gebürtige Neustrelitzer zeigt für die Verschwiegenheit seiner Eltern wenig Verständnis. "Wieso hat meine Mutter morgens beim Kaffee eigentlich nicht gesagt: "Junge, gestern Abend ist die Mauer gefallen!", sagte er am Freitag (31. Oktober) in der Sendung "Tietjen und Hirschhausen" des NDR. "Für meine Eltern war es vermutlich so: "Erstmal nichts sagen. Mal gucken, vielleicht geht sie ja morgen wieder zu. Mach jetzt mal nicht die Pferde verrückt. Gib ihm einen Kaffee, und dann muss er in die Schule, fertig."

Hübner, der zum Mauerfall 16 war, hatte kürzlich dem "Stern" gesagt, dass er in der historischen Nacht mit anderen Jugendlichen gefeiert und "gesoffen" habe. "Keiner guckte fern. Smartphones gab es noch nicht." Die Frage, warum die Eltern ihm am Morgen nichts verrieten, werde er nie beantwortet bekommen, "weil der Vater schon tot ist und

die Mutti sich leider nicht mehr dran erinnern kann", sagte Hübner.