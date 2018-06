Austin (dpa) - Der Formel-1-Rennstall Sauber hat den Schweden Marcus Ericsson für die kommende WM-Saison verpflichtet. Das teilte das Schweizer Team, bei dem in diesem Jahr auch der deutsche Pilot Adrian Sutil unter Vertrag steht, am Rande des Grand Prix der USA in Austin mit. Der zweite Fahrer für 2015 soll später bekanntgegeben werden. Zweiter Stammpilot in der laufenden Saison ist der Mexikaner Esteban Gutierrez. Sutil hatte am Donnerstag erklärt, dass er davon ausgehe, auch kommendes Jahr für Sauber zu fahren.

