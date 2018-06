Austin (dpa) - Sebastian Vettel ist in der Qualifikation zum Grand Prix der USA vorzeitig ausgeschieden. Der Red-Bull-Pilot wurde in der ersten K.o.-Runde nur 17. und damit Vorletzter.

Vettel hatte zuvor schon angekündigt, sich in Austin vor allem auf das Renn-Setup konzentrieren zu wollen. Der Formel-1-Pilot aus Heppenheim drehte am Nachmittag auf dem Circuit of The Americas nur drei Runden.

