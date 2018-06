Saarbrücken (SID) - Das gemischte Badminton-Doppel Michael Fuchs (Bischmisheim) und Birgit Michels (Bonn) hat beim Grand Prix in Saabrücken seine Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Im Halbfinale am Samstag scheiterten die an Position zwei gesetzten Deutschen an Alfian Eko Prasetya und Annisa Saufika aus Indonesien mit 21:12, 18:21, 15:21.

Fuchs verpasste zudem auch im Herrendoppel die Finalteilnahme knapp. An der Seite Johannes Schöttlers (Rosenheim) verlor er gegen das dänische Gespann Andres Skaarup Rasmussen und Kim Astrup Sorensen mit 21:11, 19:21, 21:12.

"Alles in allem war es für uns okay ? nicht mehr, aber auch nicht weniger", sagte Chef-Bundestrainer Holger Hasse über den Turnierverlauf: "Wir wissen, dass wir in den Einzeldisziplinen mehr zeigen müssen. Vor allem aber die jungen Spieler haben ihre Sache sehr ordentlich gemacht."

Deutschlands bester Badmintonspieler Marc Zwiebler (Bischmisheim) war schon in der ersten Runde gescheitert, auch für die EM-Dritte Karin Schnaase (Lüdinghausen) war gleich zum Auftakt Schluss.