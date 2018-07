Johannesburg (AFP) In Südafrika sind zwei Vietnamesen mit einer Rekordmenge geschmuggelter Rhinozeros-Hörner im Gepäck festgenommen worden. Die beiden 25 und 26 Jahre alten Männer seien am Freitagabend in einem Flugzeug beim Zwischenstopp in Johannesburg gefasst worden, nachdem die Polizei Informationen über die Schmuggelware in ihrem Gepäck erhalten hatte, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Demnach befanden sie sich auf einem Flug von Mosambiks Hauptstadt Maputo in die vietnamesische Hauptstadt Hanoi.

