Paris (SID) - Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic steht beim Masters-Turnier in Paris vor der erfolgreichen Titelverteidigung. Der Serbe setzte sich in der französischen Hauptstadt am Samstagabend problemlos mit 6:2, 6:3 gegen den Japaner Kei Nishikori (Nr. 6) durch, der sich durch seinen Halbfinal-Einzug als erster Asiate überhaupt für das Feld beim ATP-Finale der acht besten Tennisprofis des Jahres in London (9. bis 16. November) qualifiziert hatte.

Im Finale am Sonntag trifft der an eins gesetzte Djokovic auf den Kanadier Milos Raonic (Nr. 7), der sich zuvor mit 6:3, 3:6, 7:5 gegen Tomas Berdych aus Tschechien (Nr. 5) durchgesetzt hatte. Auch Raonic hatte erst am Samstag erstmals die Qualifikation für den Saisonabschluss geschafft. Zudem steht der 23-Jährige erst zum zweiten Mal in einem Masters-Finale. Im September 2013 hatte Raonic vor heimischer Kulisse in Montreal glatt gegen Rafael Nadal (Spanien) verloren.

Ebenfalls in London am Start sind Djokovic, Andy Murray (Großbritannien), Roger Federer (Schweiz), Stan Wawrinka (Schweiz), US-Open-Sieger Marin Cilic (Kroatien) und Berdych. Der ebenfalls qualifizierte Nadal hat seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.