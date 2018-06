Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry kommt am Montag mit dem palästinensischen Chefunterhändler Sajeb Erakat zu Gesprächen über den Nahost-Friedensprozess zusammen. Daneben solle es bei dem Treffen um die Lage im Gazastreifen und die Spannungen in Ost-Jerusalem gehen, sagte Kerrys Sprecherin Jennifer Psaki am Freitag in Washington. Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt derzeit auf Eis.

