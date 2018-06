Berlin (SID) - Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist ihrer Favoritenrolle bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin gerecht geworden und hat den Titel über 3000 m gewonnen. In ihrer Paradedisziplin siegte die 42 Jahre alte fünfmalige Olympiasiegerin klar in 4:08,03 Minuten und untermauerte ihre nationale Vormachtstellung auf der Langstrecke. Bente Kraus (Berlin/4:12,40) wurde Zweite, Stephanie Beckert landete in 4:15,04 Minuten auf dem dritten Platz.