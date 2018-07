München (dpa) - Titelverteidiger Bayern München und Pokalsieger ALBA Berlin haben sich mit klaren Erfolgen auf ihr Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga am kommenden Wochenende eingestimmt. Die Bayern deklassierten die Walter Tigers Tübingen in eigener Halle mit 107:81. Berlin setzte sich bei der TBB Trier mit 91:54 durch und ist damit als einziges Team immer noch ungeschlagen. Am nächsten Sonntag treffen die beiden Rivalen in Berlin aufeinander.

