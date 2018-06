Ouagadougou (AFP) Nach ihrer Machtübernahme im westafrikanischen Burkina Faso hat die Armee eine Demonstration gegen die Militärregierung aufgelöst und die Rundfunkanstalt des Landes besetzt. Am Sonntagnachmittag trieben Soldaten in der Hauptstadt Ouagadougou die auf dem Platz der Nation versammelte Menge mit Tränengasgranaten und Luftschüssen auseinander. Die Staatengemeinschaft drohte mit Sanktionen, sollte die Armee nicht rasch die Macht an eine zivile Regierung übergeben.

