Berlin (AFP) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will einem Zeitungsbericht zufolge am Dienstag in Berlin gegen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) demonstrieren. "De Maizière hat in den Haushaltsverhandlungen die Forderung nach mehr Personal einfach aufgegeben", kritisierte der GdP-Vizechef und Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei, Jörg Radek, in der "Bild am Sonntag". "Die Bundespolizei läuft Gefahr, ihre gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen zu können", mahnte Radek. Wegen des "Spardiktats" drohe ein Rückzug der Bundespolizei aus der Fläche."

