Ouagadougou (AFP) Gesandte der Staatengemeinschaft haben die Einsetzung einer zivilen Übergangsregierung in Burkina Faso gefordert und andernfalls mit Sanktionen gedroht. "Wir hoffen, dass es gemäß der Verfassung einen von einem Zivilisten geführten Übergang geben wird", sagte der UN-Sondergesandte für Westafrika, Mohamed Ibn Chambas, am Sonntag in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou. Er hatte zuvor mit den Gesandten der Afrikanischen Union und der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Cedeao die Armeeführung um den Offizier Isaac Zida getroffen, die die Macht übernommen hatte.

