Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat die am Sonntag in den prorussischen Gebieten in der Ostukraine abgehaltenen Wahlen als illegal und als "neues Hindernis" für den Frieden bezeichnet. Das erklärte die neue EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Sonntagabend. Das Abhalten der Wahlen widerspreche "dem Buchstaben und dem Geist" der Friedensvereinbarungen, die im September für die Ostukraine getroffen worden seien, fügte Mogherini hinzu.

