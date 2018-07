Berlin (dpa) - Ein vierjähriger Pastorensohn in den USA stirbt beinahe auf dem Operationstisch. Nach seiner Genesung erzählt er seinen Eltern von erstaunlichen Begegnungen, die er im Himmel erlebt haben will.

Das Filmdrama "Den Himmel gibt's echt" von Regisseur Randall Wallace beruht auf einer wahren Geschichte. Der Vater des kleinen Colton hat sie in dem Buch "Heaven Is for Real" aufgeschrieben. Der Bestseller ist die Vorlage für den Film. Greg Kinnear spielt den Pastor Todd Burpo, der nach anfänglicher Skepsis mehr und mehr glaubt, dass der Junge in der Schwebe zwischen Leben und Tod tatsächlich im Himmel zu Besuch war.

(Den Himmel gibt's echt, USA 2014, 99 Min., FSK ohne Altersbeschränkung, von Randall Wallace, mit Greg Kinnear, Kelly Reilly, Connor Corum, Thomas Haden Church)

