Paris (AFP) Frankreich nimmt eine Ebola-Patientin zur Behandlung auf. Die Mitarbeiterin der Vereinten Nationen habe sich in Sierra Leone mit dem Virus infiziert, teilte das Gesundheitsministerium in Paris am Samstag mit. Die Betroffene sei an Bord eines Spezialflugzeugs ausgeflogen worden. Sie werde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und in Isolation im Militärkrankenhaus Bégin in Saint-Mandé bei Paris behandelt.

