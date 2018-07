München (dpa) - Der TSV 1860 München hat den letzten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga an den VfR Aalen abgegeben. Nach drei Niederlagen in Serie gewannen die "Löwen" beim VfL Bochum mit 3:0 (0:0) und ließen die Abstiegsränge hinter sich.

Das neue Schlusslicht Aalen verlor bei Eintracht Braunschweig mit 1:2 (0:1). Der FSV Frankfurt musste sich daheim gegen Erzgebirge Aue mit einem 1:1 (1:0)-Remis begnügen. Tabellenführer bleibt nach dem zwölften Spieltag der FC Ingolstadt. Im Montagsspiel können sich RB Leipzig oder der 1. FC Kaiserslautern noch auf Rang zwei vorschieben. Beide bräuchten dazu allerdings einen Sieg.

2. Bundesliga

Scorerliste

Transferbörse