Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss drei Wochen auf Mats Hummels verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der Mannschaftskapitän in der Partie beim FC Bayern München (1:2) eine Bänderdehnung im rechten Fuß zugezogen.

Ursprünglich waren ein knöcherner Bandausriss und eine längere Zwangspause befürchtet worden. Hummels wird seinem Team gegen Galatasaray Istanbul am Dienstag und Borussia Mönchengladbach am Sonntag fehlen. Zudem verpasst er mit dem Nationalteam das EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar am 14. November und die Partie in Spanien vier Tage später.