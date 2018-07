Mannheim (dpa) - Als Konsequenz aus dem Skandal am Uniklinikum Mannheim verlangt die Deutsche Stiftung Patientenschutz mehr Transparenz über die Hygiene an Krankenhäusern. "Wir fordern eine Hygiene-Ampel an der Tür von Krankenhäusern, wie bei Restaurants", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der dpa. Der Patient sei am schlechtesten darüber informiert, was in einem Krankenhaus vor sich gehe. Wegen festgestellter Hygienemängel im OP-Bereich steht das Uniklinikum Mannheim seit Wochen unter Druck - die Staatsanwaltschaft ermittelt.

