Wien (SID) - Die deutschen Handballer haben Kurs auf die Europameisterschaft 2016 in Polen genommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson gewann die Auswärtspartie gegen Österreich mit 28:24 (12:11) und feierte im zweiten Spiel der EM-Qualifikation den zweiten Sieg.

Beste Werfer der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) waren vor 7000 Zuschauern in der Albert-Schultz-Eishalle in Wien Kapitän Uwe Gensheimer mit zehn und Kreisläufer Patrick Wiencek mit sieben Treffern. Zudem überzeugte Keeper Carsten Lichtlein mit zahlreichen Paraden.

Zum Quali-Auftakt hatte das deutsche Team am vergangenen Mittwoch in Gummersbach Finnland mit 30:18 besiegt. Weltmeister Spanien, auf den Deutschland im Frühjahr trifft, komplettiert die Qualifikationsgruppe 7. Die ersten beiden Mannschaften haben ihr Ticket für die EM 2016 in Polen sicher.