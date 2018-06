Hongkong (AFP) Die Polizei von Hongkong hat in der Halloween-Nacht einen grausigen Fund in der Luxuswohnung eines britischen Bankangestellten gemacht. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, fanden die Beamten in der Nacht zum Samstag die Leiche einer nackten Frau im Wohnzimmer sowie die verwesenden Überreste einer weiteren Frau in einem Koffer auf dem Balkon der Wohnung. Demnach wurde der 29-jährige Bewohner des Apartments festgehalten und befragt, aber zunächst nicht beschuldigt.

