Neu Delhi (AFP) Mit einer ungewöhnlichen Kampagne will die Regierung des indischen Bundesstaats Madhya Pradesh ihren Bürgern das große Geschäft in aller Öffentlichkeit abgewöhnen: Künftig sollen Schüler in Trillerpfeifen blasen, wenn sie jemanden bei der öffentlichen Verrichtung seiner Notdurft erblicken, wie die indische Nachrichtenagentur PTI am Sonntag berichtete. Den Anfang macht demnach die Region Indore, wo Schüler im Unterricht über das Hygieneproblem aufgeklärt und anschließend mit Pfeifen ausgestattet werden sollen.

