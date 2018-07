Nairobi (AFP) Bei einem Angriff auf einen Polizeikonvoi im Norden Kenias sind am Wochenende 20 Polizisten und zwei Zivilisten getötet worden. Zwölf zunächst vermisst gemeldete Beamte wurden am Sonntag von der Polizei für tot erklärt. Demnach waren sie und ihre Kollegen in der Nacht zum Samstag in der armen Region um den Turkana-See Opfer eines Hinterhalts örtlicher Stammeskämpfer geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.