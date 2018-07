Saarbrücken (dpa) - Eine alte Frau ist im saarländischen Völklingen mutmaßlich von ihrem Enkel getötet worden. Die Polizei nahm den 28-Jährigen am Tatort fest. Er wird nach Angaben der Polizei verdächtigt, in ihrem Haus auf die 79-Jährige eingeschlagen und eingestochen zu haben. Das Motiv ist unklar. Der Mann habe keine Angaben zu den Vorfällen gemacht, erklärten die Ermittler. Nach Angaben der Polizei wohnten Großmutter und Enkel zusammen in dem Einfamilienhaus.

