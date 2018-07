New York (SID) - Die Kenianer Wilson Kipsang und Mary Keitany haben den 34. New-York-Marathon gewonnen. Bei dem legendären Rennen durch alle Stadtteile des Big Apple triumphierte Kipsang unter schwierigen Bedingungen in 2:10:59 Stunden vor dem Äthiopier Lelisa Desia (2:11:06). Keitany setzte sich in 2:25:07 Stunden knapp vor Jemima Sumgong (ebenfalls Kenia/2:25:10) durch.

Beim größten Stadt-Marathon der Welt hatten sich am Sonntagmorgen erneut mehr als 50.000 Läufer und Läuferinnen auf den Weg durch die "Five Boroughs" gemacht, darunter auch Dänemarks Tennisstar Caroline Wozniacki. Die 24-Jährige, die für einen guten Zweck angetreten war, erreichte das Ziel nach höchst beachtlichen 3:26 Stunden.

Im Vorjahr hatten 50.266 Finisher für einen Weltrekord gesorgt.