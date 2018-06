Bengasi (AFP) Regierungstreue libysche Einheiten haben am Samstag Teile der ostlibyschen Stadt Bengasi von Islamisten-Milizen zurückerobert. In dem neu kontrollierten Gebiet lägen auch Armeestellungen, die im Juli in die Gewalt der Islamisten, unter ihnen die Gruppe Ansal al-Scharia, gefallen seien, verlautete aus Militärkreisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.