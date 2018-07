Köln (dpa) - Der RTL-Reporter Jenke von Wilmsdorff (49) will innerhalb von etwa drei Monaten 100 000 neue potenzielle Organspender in Deutschland gewinnen.

Vor dem Hintergrund einer sinkenden Spender-Bereitschaft gibt er am Montag im Magazin "Extra" (22.15 Uhr) den Startschuss für das "Jenke-Experiment Organspende", wie der Privatsender am Sonntag in Köln mitteilte. Der für Selbstversuche bekannte Reporter will bei Massenveranstaltungen auftreten, Promis herausfordern und hofft auch auf "einen Dominoeffekt im Netz".

Als vierteilige Reihe will RTL das "Jenke-Experiment Organspende" voraussichtlich im Februar ausstrahlen. "Wenn es uns gelingt, mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen, Aufklärung zu leisten und den grundsätzlich spenderwilligen Menschen ihre Ängste zu nehmen, haben wir auch eine reelle Chance, unser Ziel zu erreichen und mehr Organspender in Deutschland zu generieren", sagte von Wilmsdorff laut Mitteilung.

In Deutschland geht die Bereitschaft zur Organspende zurück, denn mehrere Skandale haben das Vertrauen in die Transplantationsmedizin erschüttert.

Jenke-Experiment Organspende