Lahore (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat in Pakistan 45 Menschen mit in den Tod gerissen. Nach Polizeiangaben sprengte sich ein Attentäter am Sonntag nach einer Militärparade am Grenzübergang Wagah an der Grenze zu Indien in die Luft. Die allabendliche Parade zur Schließung des Grenztors zieht stets tausende Zuschauer an, darunter viele ausländische Touristen.

