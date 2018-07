Bukarest (AFP) In Rumänien haben am Sonntagmorgen die Präsidentschaftswahlen begonnen. Umfragen im Vorfeld des Votums sahen den sozialdemokratischen Regierungschef Victor Ponta bei 41 Prozent und damit deutlich vor seinen 13 Mitbewerbern. Auf dem zweiten Platz dürfte demnach der Deutschrumäne Klaus Iohannis landen, langjähriger Bürgermeister von Hermannstadt (Sibiu) in Siebenbürgen, dem etwa 30 Prozent zugetraut wurden. Der scheidende Präsident Traian Basescu darf gemäß Verfassung nicht für eine dritte fünfjährige Amtszeit antreten.

