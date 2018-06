Bukarest (AFP) Bei der Präsidentenwahl in Rumänien muss Regierungschef Victor Ponta Mitte November in die Stichwahl gegen den deutschstämmigen Politiker Klaus Iohannis. Nach den am Sonntagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen kam Ponta im ersten Durchgang auf 38,2 bis 41,5 Prozent der Stimmen, Iohannis auf gut 31 Prozent. Ponta dankte den Wählern für das Vertrauen, Iohannis zeigte sich zuversichtlich für einen Sieg am 16. November.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.