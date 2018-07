Beirut (AFP) Die islamistische Al-Nusra-Front hat laut Aktivisten im Nordwesten Syriens eine weitere Ortschaft erobert. Ihre Kämpfer vertrieben die von den USA mit Waffen unterstützte Hasm-Bewegung in der Nacht zum Sonntag aus Chan al-Subul in der Provinz Idlib, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Al-Nusra-Front hatte demnach am Samstag schon Deir Sinbel von der moderaten Syrischen Revolutionsfront (SRF) erobert und kontrolliert inzwischen auch die umliegenden Ortschaften.

