Ouagadougou (AFP) Nach der Machtübernahme durch das Militär in Burkina Faso hat die Armee am Sonntag auch den öffentlichen Fernsehsender des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Soldaten der Präsidentengarde schossen vor dem Sitz des Radio- und Fernsehsenders RTB in der Hauptstadt Ouagadougou in die Luft, um Demonstranten zu vertreiben, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

