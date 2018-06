Kiew (AFP) Bei den umstrittenen Wahlen in den abtrünnigen Gebieten in der Ostukraine hat sich in der selbstproklamierten "Volksrepublik" Donezk laut Nachwahlbefragungen der Separatisten der Rebellenführer Alexander Sachartschenko klar durchgesetzt. Auf den 38-jährigen bisherigen "Regierungschef" Sachartschenko seien bei der von der Regierung in Kiew nicht anerkannten Präsidentschaftswahl mehr als 80 Prozent der Stimmen entfallen, berichteten die prorussischen Separatisten am Sonntagabend. Bei der parallel abgehaltenen Parlamentswahl in der "Volksrepublik" sei Sachartschenkos Partei Republik Donezk auf 65 Prozent der Stimmen gekommen.

