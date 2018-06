Buenos Aires (AFP) Die argentinische Präsidentin Cristina Kirchner ist am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 61-jährige Staatschefin leide unter Fieber und habe sich seit dem Nachmittag unwohl gefühlt, teilte ihr Büro mit. Demnach wurde sie in einer Klinik in der Hauptstadt Buenos Aires behandelt.

