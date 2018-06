Luxemburg (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck ist zu seinem ersten Staatsbesuch in Luxemburg eingetroffen. Er wurde vor dem Palast von Großherzog Henri mit militärischen Ehren begrüßt. Anschließend steht eine Kranzniederlegung am Nationaldenkmal zum Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs auf dem Programm. Nach einem Treffen unter anderem mit Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel will Gauck Nachmittag im Rathaus der Hauptstadt eine Rede halten. Der Präsident und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt sind bis Mittwoch im Großherzogtum zu Besuch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.