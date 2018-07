Berlin (AFP) Die Kritik von Bundespräsident Joachim Gauck an der Linkspartei ist nach Ansicht von Staatsrechtlern grundsätzlich mit der verfassungsrechtlichen Rolle des Staatsoberhauptes vereinbar. Die Aussage des Staatsoberhauptes sei an sich "völlig in Ordnung", sagte der Berliner Staatsrechtler Ulrich Battis der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin.

