Peking (AFP) Die umstrittene Bestattungspolitik der chinesischen Führung treibt weiter seltsame Blüten: Nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua kauften zwei Beamte in der Provinz Guangdong einem Grabräuber Leichen ab, um die amtlichen Quoten für Einäscherungen zu erfüllen. Insgesamt habe der Mann 20 Leichen gestohlen, die meisten habe er für umgerechnet bis zu 390 Euro pro Leiche an die beiden Beamten verkauft, berichtete Xinhua am Sonntagabend unter Berufung auf örtliche Medien. Die beiden Funktionäre waren demnach für die Umsetzung der neuen Regelungen zuständig.

